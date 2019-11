Rośnie poparcie dla PiS! [SONDAŻ]

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez pracownię Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl, partia Jarosława Kaczyńskiego jest zdecydowanie najchętniej wybieranym przez Polaków ugrupowaniem.

Gdyby wybory odbyły się jutro, na Prawo i Sprawiedliwość oddałoby głos 43 proc. badanych (w poprzednim badaniu było to 41,1 proc.).



Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska. 24 proc. badanych zdecydowało się poprzeć partię, której przewodniczy Grzegorz Schetyna. Jest to minimalny spadek względem poprzedniego badania – 0,9 pkt. proc.



Trzecie miejsce przypadło Sojuszowi Lewicy Demokratycznej, z którego list w październikowych wyborach startowali kandydaci Wiosny Roberta Biedronia oraz Razem. Na lewicowe ugrupowanie oddałoby głos 17 proc. pytanych. To o 1,1 pkt. proc. więcej niż w poprzednim badaniu.



Lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz może liczyć na 8 proc. poparcia Polaków, zaś Konfederacja na 7 proc. Ugrupowania straciły kolejno – 1,8 pkt. proc. i 1,3 pkt. proc.



Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI w dniach od 1 listopada do 5 listopada 2019 r. Badanie przeprowadzono na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. Ankietę przeprowadzono na 1033 osobach.