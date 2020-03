Rośnie bilans zakażonych

Nowy koronawirus, który najpewniej zaczął rozprzestrzeniać się na świat z chińskiego Wuhan, wywołuje chorobę COVID-19. W swoich objawach jest ona podobna do grypy, chorzy kaszlą, gorączkują i odczuwają zmęczenie. Choroba może prowadzić do silnego zapalenia płuc. Władze proszą, aby dla ograniczenia rozprzestrzeniania się w Polsce epidemii, stosować się do zaleceń. Przede wszystkim należy wychodzić z domu tylko, jeżeli jest to naprawdę konieczne i przestrzegać zasad higieny.