Centralna Rada Żydów: Życie Żydów w Niemczech coraz bardziej niebezpieczne

Niemcy zmagają się z problemem radykalnie nasilającego się antysemityzmu. W ub. roku u naszych zachodnich sąsiadów policja odnotowała 2275 przestępstw przeciwko Żydom. Komentując te dane Centralna Rada Żydów w Niemczech podkreśla, że „życie żydowskie jest zagrożone i nie wszyscy akceptują je jako naturalną część społeczeństwa.

Rok 2021 Niemcy obchodzą pod hasłem „1700 lat żydowskiego życia w Niemczech”. Hasło to jest tym ważniejsze, że dziś sytuacja Żydów w Niemczech staje się coraz trudniejsza. W 2020 roku policja odnotowała najwięcej przestępstw przeciwko Żydom od początku prowadzenia statystyk. Średnio każdego dnia w Niemczech dochodzi do sześciu ataków na Żydów.

O komentarz do sytuacji mniejszości żydowskiej w Niemczech Polska Agencja Prasowa poprosiła Centralną Radę Żydów w Niemczech. W odpowiedzi przywołano słowa przewodniczącego Rady dr Josefa Schustera, który w rocznicę Nocy Kryształowej wskazał, że po 82 latach od tych tragicznych wydarzeń „życie żydowskie wciąż jest zagrożone i nie wszyscy akceptują je jako naturalną część społeczeństwa”.

- „Oprócz rosnącego prawicowego ekstremizmu i trwałego zagrożenia ze strony islamistów, kryzys koronawirusa doprowadził również do wzrostu antysemityzmu. Dlatego potrzebujemy ofensywnego szacunku we wszystkich dziedzinach życia społecznego, w szkole, w sporcie, w kulturze i oczywiście w polityce. Obecny kryzys nie może doprowadzić do tego, że ludzie zapomną, do czego ludzka nienawiść już doprowadziła w historii Niemiec”

- podkreśla dr Schuster.

kak/PAP