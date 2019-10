Rosjanie ,,wzięli baty'' od biało-czerwonych!

Lublinianka 9.10.19 12:53

Niestety Spiridonow nie grał w tym meczu, więc osobiście nie dostał łomotu od naszych siatkarzy, niestety 😕 Pocieszające jest jednak to, że ruscy po dzisiejszej przegranej są bliżej odpadnięcia z Pucharu Świata. Co do Spiridonowa - cham dostał za swoje, w końcu to Polacy zdobyli brązowy medal na Mistrzostwach Europy, a ruscy odpadli z rozgrywek z kretesem 😁😁😁😁😁