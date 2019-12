Rosjanie najbardziej boją się tarczy antyrakietowej

Rosja utrzymuje linię agresywnej retoryki wojennej, choć tradycyjnie to drugiej stronie wciąż zarzuca dążenie do konfliktu. 17 grudnia doszło do spotkania szefa sztabu generalnego sił zbrojnych Rosji z attaché wojskowymi akredytowanymi w Moskwie. Generał Walerij Gierasimow oznajmił, że scenariusze manewrów NATO wskazują, że Sojusz przygotowuje się do użycia swych sił w dużym konflikcie wojennym. Dowodem na to ma być kontynuacja prac nad rozmieszczaniem w Europie elementów tarczy antyrakietowej USA, zwiększanie wydatków na obronność przez członków NATO, rosnąca aktywność wojskowa Sojuszu w krajach bałtyckich i Polsce, na Morzu Czarnym i na Bałtyku, wreszcie rosnąca intensywność ćwiczeń wojskowych NATO. Oczywiście Gierasimow nie wspomniał, że większość tych zjawisk ma charakter reakcji na wcześniejsze agresywne działania i deklaracje Rosji. Tradycyjnie Moskwa odwraca kota ogonem i twierdzi, że to jej zbrojenia są obronną reakcją na działania NATO. Uwagę bardziej zwraca wymienienie na pierwszym miejscu tarczy antyrakietowej USA, co potwierdza, że ten właśnie projekt najbardziej spędza sen z powiek rosyjskim generałom i urzędnikom Kremla. Tradycyjnie też w rosyjskiej narracji pojawia się rzekome otwarcie Moskwy na dialog z NATO i ostrzeżenia przed możliwym wymknięciem się sytuacji spod kontroli w warunkach narastającego napięcia i militaryzacji obu stron.