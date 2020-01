Rosja znowu lży Polskę: ,,Polacy utorowali drogę do Holokaustu''

robaczek 2.0 14.1.20 15:11

oj miski prawda jest taka ze przed wojna byly bardzo duze nastroje antysemickie w PL. wystarczy sprawdzic co robil wasz kochany ONR.



wy tak z niewiedzy pierdzielicie czy swiadomie probujecie klamac?



to tak mozna po chrzescijansku? ?





a wystarczy powiedziec. " tak, tacy polacy tez byli i bylo ich sporo. na szczescie wiecej mamy w pl poczciwych ludzi"





tak na marginesie ciekawe kto by teraz tym zydom pomagał



LEWAKI CZY PRAWAKI ?



kto by za nimi z kosą biegał?





NO KTO? JAK MYSLICIE?





no własnie !!! dziadki.. NO WLASNIE!!!!



ech zgorzkniale zidiocone przez PRL pokolenia. dziadki, oddajcie nam juz ten kraj. czas wrzucic dowód os. do szuflady. nie glosujcie.