Rosja straszy Polskę: Otrzyma nie mniej surową odpowiedź. Zapominają, że Ameryka jest daleko, a Rosja obok

„Myślę, że Polacy otrzymają nie mniej surową odpowiedź. Jeśli dołączą do nich inne państwa, to one też” – straszy w rozmowie z agencją TASS wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Rady Federacji Władimir Dżabarow.

Polskę ocenił on mianem „wiernego satelity”, który ma przytakiwać każdemu wystąpieniu USA. Poinformował, że Rosja wydali trzech polskich dyplomatów. Ma to być odpowiedź na wydalenie przez Polskę trzech pracowników ambasady Rosji w Warszawie.

Dżabarow dalej stwierdził, że Polska oraz inne kraje UE, które przeciwko Rosji występują, „prędzej czy później” będą musiały ułożyć sobie z nią stosunki. Dodał, że kraje te jego zdaniem:

„Zapominają, że Ameryka jest daleko, a Rosja obok”.

Stwierdził, że niezwykle trudno mieć „tak potężnego sąsiada” i jednocześnie nie utrzymywać z nim zarówno politycznych, jak i gospodarczych więzi.

Jeszcze mocniejsze oskarżenia pod adresem Polski wystosował szef Komisji Spraw Zagranicznej Dumy Państwowej, który nasz kraj nazwał „prawdziwym wasalem USA”, który nie odstaje od Stanów jeśli chodzi o antyrosyjską retorykę.

Leonid Słucki wydalenie dyplomatów określił mianem „rusofobicznego gestu”, co ma pogłębiać „przepaść” w stosunkach z Rosją.

dam/PAP,Fronda.pl