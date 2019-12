Rosja przesyła gaz do Chin - bezpośrednio

PiSocjalizmToNacjonalizacjaInflacjaDegradacja 3.12.19 10:29

To dziwne. Przecież propagandysta PiSocjalizmu chłopek-roztropek Kuźmiuk głosił, że Rosja upadnie z braku możliwości sprzedawania gazu do Polski... A ona bezczelnie sprzedaje go Chinom. Które są wypłacalne i nie narzekają na cenę.

PiSocjaliści kupują gaz w USA i transportują go statkami przez ocean.

Droższe może być tylko sprowadzanie gazu z Australii. W butlach. LOT-em.