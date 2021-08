Rosja o Talibach: Płyną Pozytywne Sygnały

Moskwa ze spokojem przyjęła zaskakująco szybkie przejęcie władzy w Afganistanie przez talibów. Rosyjscy dyplomaci przyznają, że od dawna przygotowywali się na taki scenariusz. Obecnie Rosja pozytywnie wypowiada się na temat nowych władz afgańskich – jej celem jest dobra współpraca z Talibanem. Z punktu widzenia Moskwy najlepszym obecnie rozwiązaniem byłoby zaangażowanie przez talibów w rządzeniu krajem innych sił politycznych.

Pozytywnie o nowych władcach Afganistanu wypowiadają się już nie tylko ambasador Rosji w Afganistanie i specjalny wysłannik prezydenta ds. Afganistanu, ale też sam minister spraw zagranicznych. 17 sierpnia Siergiej Ławrow oświadczył, że Rosja dostrzega pozytywne sygnały ze strony talibów dotyczące udziału innych sił politycznych w rządzeniu krajem i dopuszczenia do administracji przedstawicieli poprzednich władz. Szef MSZ Rosji ocenił, że „pozytywne procesy” widoczne są na ulicach Kabulu, gdzie talibowie skutecznie zapewniają porządek. Ławrow dodał też, że Rosja popiera apel byłego prezydenta Afganistanu Hamida Karzaja o rozpoczęcie dialogu między przedstawicielami różnych grup, w tym etnicznych i wyznaniowych. Od dalszego postępowania zwycięzców wojny domowej Moskwa uzależnia ewentualne oficjalne uznanie władzy talibów. Ławrow zaznaczył, że Rosja jest w kontakcie ze stroną chińską i że Pekin ma w tej sprawie zbieżne z Moskwą stanowisko. Oba kraje będą próbowały porozumieć się z talibami. Jednak oba wciąż też nie wiedzą, czy talibowie będą w stanie dotrzymać obietnic – zarówno tych złożonych jeszcze przed zdobyciem Kabulu, jak i tych składanych teraz. Taliban jest dość luźną koalicją wielu różnych milicji i organizacji islamistycznych. Nie wiadomo, na ile liderzy ruchu są w stanie kontrolować poczynania choćby uzbeckich, tadżyckich czy ujgurskich bojowników nie kryjących wrogości do rządów w Taszkiencie, Duszanbe czy Pekinie. Docenieniem pozycji Rosji i Chin w nowej sytuacji politycznej w Afganistanie były telefony szefa amerykańskiej dyplomacji do kolegów z Moskwy i Pekinu. Zamir Kabułow, specjalny przedstawiciel prezydenta Rosji ds. Afganistanu przekonuje, że Rosja nie obawia się, że pod rządami talibów Afganistan upodobni się do Państwa Islamskiego – z którym zresztą walczą.

Artykuł pierwotnie ukazał się na stronie think tanku Warsaw Institute.

