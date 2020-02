Rosja jest gotowa pomóc przy uroczystościach w Katyniu i Smoleńsku

AVA 26.2.20 11:10

Ani prezydent, ani premier nie powinni tam jechać. Podobno nic dwa razy tak samo się nie powtarza, ale kto wie? Putina stać na wszystko. A prezydent i premier są teraz dla Polaków bezcenni i niezastąpieni; putin dobrze o tym wie, na pewno będzie kombinował, szczególnie przed wyborami. Można wysłać na przykład Gowina, jemu nikt nic nie zrobi. Sadzę też, że KONIECZNIE należałoby ekshumować ciała z katyńskich jam i pochować je na specjalnie urządzonym cmentarzu w Polsce. Możemy być pewni, że żaden z zamordowanych Polaków nie chciał spoczywać na "nieludzkiej ziemi". Wtedy nie będzie konieczności jeżdżenia do tego nieludzkiego kraju, a bohaterów będzie można należycie uczcić. Dawno już polskie władze powinny te ekshumacje przeprowadzić. Dziwne, że dotąd nikt o tym nie pomyślał.To nie jest niemożliwe!!! Mam nadzieję, ze kiedyś w końcu do tego dojdzie i oficerowie do Polski powrócą.