Rosja intensywnie szuka złóż w Arktyce

W okresie do 2023 roku największa gazowa spółka Rosji planuje wykonać na szelfie arktycznym dziesięć głębokich morskich poszukiwawczych i rozpoznawczych odwiertów. Po dwa na rok. Takie informacje znalazły się w artykule szefa spółki zależnej Gazpromu zajmującej się poszukiwaniami złóż, opublikowanym w korporacyjnym magazynie „Gazprom”. Jak pisze Wsiewołod Czerepanow, oczekiwany perspektywiczny przyrost zapasów gazu naturalnego wynosi ponad 1,5 mld ton ekwiwalentu paliwa. Już w tym roku rozpoczęto budowę głębokich morskich odwiertów. Gazprom jest posiadaczem 11 licencyjnych działek, na których może prowadzić geologiczne badania kopalin, rozpoznanie i wydobycie węglowodorów w akwenie Morza Karskiego oraz pięciu podobnych w akwenie Morza Barentsa. Zgodnie z warunkami umów licencyjnych, podstawowe wielkości poszukiwań mają być zrealizowane do 2025 roku. Wielkość zasobów i zapasów węglowodorów w granicach działek, na które licencje ma Gazprom na szelfie Morza Arktycznego i Morza Ochockiego, w tym w rejonie Zatoki Tazowskiej (akwen Morza Karskiego między półwyspami Gydanskim i Tazowskim) odchodzącej od Zatoki Obskiej (największa zatoka Morza Karskiego przy ujściu rzeki Ob, leżąca między półwyspami Gydanskim i Jamalskim) według stanu na początek 2019 roku oceniana była na 28,8 mld ton ekwiwalentu paliwa, z czego 27,8 mld ton to gaz (ok. 70 proc. jest skupione w akwenie Morza Karskiego).