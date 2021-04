Rosja straszy Ukrainę koncentracją wojsk. Rau i Blinken: To wysoce niepokojące

Z inicjatywy strony amerykańskiej, minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau przeprowadził z sekretarzem stanu USA, Antonym J. Blinkenem, rozmowę na bieżące tematy w agendzie transatlantyckiej. Rozmowa dotyczyła m.in. odpowiedzi Sojuszu Północnoatlantyckiego na działania Federacji Rosyjskiej na Ukrainie oraz parametrów obecności NATO w Afganistanie.

Rozmówcy ocenili jako wysoce niepokojące i zagrażające bezpieczeństwu międzynarodowemu bezprecedensowe, jeśli chodzi o zakres od 2014 r., zwiększenie rosyjskiej obecności i aktywności wojskowej przy wschodniej granicy Ukrainy oraz na terenie Półwyspu Krymskiego okupowanego przez Federację Rosyjską. Podkreślili zarazem, że powyższą sytuację dodatkowo pogarsza brak konstruktywnej reakcji Federacji Rosyjskiej na dyplomatyczne inicjatywy mające na celu deeskalację napięcia i redukcję ryzyka.

Ministrowie z niepokojem odnieśli się do koncentracji wojsk Federacji Rosyjskiej w rejonie Donbasu oraz na granicy z Ukrainą. Tego typu działania doprowadzają do polaryzacji sytuacji w Donbasie, która w ostatnim czasie ulega znacznemu pogorszeniu. Szefowie dyplomacji USA i Polski zgodzili się co do konieczności dalszego wspierania Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji. Uznali za konieczne podjęcie działań – w tym sankcyjnych - mających na celu nakłonić Federację Rosyjską do łagodzenia napięcia w relacjach z Ukrainą oraz pełnego zaangażowania w realizację Porozumień Mińskich.

Minister Rau poinformował sekretarza Blinkena o rezultatach jego wizyty w Kijowie na Ukrainie 8 kwietnia br., poświęconej kwestiom polaryzacji w ostatnim czasie konfliktu w Donbasie. Szef Polskiej Dyplomacji podkreślił, że Polska, obejmując w 2022 r. przewodnictwo w OBWE, szczególną uwagę zwróci na kwestie konfliktu na wschodzie Ukrainy. Ministrowie zgodzili się, że zachowanie integralności terytorialnej Ukrainy jest kwestią najwyższego znaczenia, a jej granice nie mogą być przez nikogo kwestionowane.

Ministrowie omówili także kwestię dalszego zaangażowania NATO w Afganistanie oraz przyszłości misji Resolute Support. Zgodzili się co do potrzeby dalszego wspierania afgańskiego procesu pokojowego i działań na rzecz stabilizacji sytuacji w tym kraju.

