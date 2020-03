Rosja chce karać urzędników innych państw za dekomunizację

„Przewiduje to projekt zmian w rosyjskim kodeksie kryminalnym, który jest właśnie rozpatrywany w rosyjskiej Dumie. Ponieważ projekt przysłał do parlamentu prezydent Putin, jego szanse na wejście w życie są praktycznie stuprocentowe” - czytamy w portalu.

Takie przypadki będą ścigane bez względu na to, czy owe obiekty znajdują się na terytorium Federacji Rosyjskiej czy poza nim i karane grzywną w wysokości do 3 milionów rubli grzywny (około 161 tysięcy złotych), pozbawieniem wolności do 3 lat lub umieszczeniem w obozie pracy.