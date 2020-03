Ropa tanieje. Dla Rosji oznacza to poważny problem

Dam 30.3.20 11:27

Ciekawe czy w związku z tym paliwo w Polsce stanieje?

Bo jak poprzednio staniałą ropa, to rząd od razu zrobił "tymczasową" podwyżkę akcyzy.



Kiedyś Kaczyński mówił "Ja obniżyłbym akcyzę, przez co spadłyby ceny benzyny, ale do tego trzeba odwagi i odpowiedzialności", a jak przyszło co do czego, to mu tej odwagi i odpowiedzialności brakuje.