Roman Giertych: PiS utrwala swój mandat za pomocą siły. Partia rządząca szykuje zamach stanu

ktoś tam 22.4.20 18:30

Czy to, że coś jest niewyszukane to od razu musi oznaczać, że to kłamstwo... Poza tym Romuś nigdy nie prezentował jakoś tam wyszukanego poziomu... Ach te pryncypialne skoki na protestach... No, ale jakby zatańczył nago na rurze to by było dopiero coś.