Rokita: opozycja zabiega o ataki na Polskę

Grzegorz 15.5.20 9:36

No cóż po następnych wyborach jeśli wygra Duda, oraz jeśli dalej z całej tej epidemii będziemy wychodzić obronną ręką to cała ta platformerska hałastra może się zacząć pakować. Kitu też ludziom nie będą mogli wciskać bo widać jaką trupiarnia robi się w całej tej zachodniej Europie. Dla przykładu UK 33600 zgonów ale fanfary grają jaki to odnoszą sukces w walce z wirusem. Nie będę już pisał ile Francja, Niemcy, Belgia itd. bo szkoda tych zwykłych ludzi którzy zmarli przedwcześnie tylko dlatego że rządzą nimi nadęci idioci którzy dobrzy są tylko w przemowach.