Rok szkolny nie będzie przedłużony. Co z maturami? Minister odpowiada

Koczkodan 17.4.20 12:49

Wygląda na to, że minister zdrowia to obecnie najważniejsza persona. Powinni zwolnić pozostałych ministrów, bo są oni niepotrzebni. Minister zdrowia zadecyduje o wyborach (jeśli się okaże, że JK zmienił zdanie, oficjalnie to minister zdrowia podejmie decyzję, że wybory nie mogą się odbyć), o naturach, o terminach siewu ozimin (czy rolnicy będą mogli wyjść na pola) itd. A później, gdy wszystko się poknoci, to kto był winien? Minister zdrowia. Tyle, że poda się do dymisji z powodu choroby.