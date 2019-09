Rodzina na swoim. W Konfederacji roi się od Korwinów

JS 20.9.19 9:04

Nie lubię poglądów, pomysłów p. Korwina. Czasem są ekstremalne, szaleńcze, niebezpieczne, szokujące, drastyczne, bezwzględne, drapieżne, okrutne, bez serca. Ten pan przyznaje się do wiary w Jezusa ale ja mam co do tego poważne wątpliwości, bo gdyby tak na prawdę było to byłby np. kimś podobnym do Marka Jurka. Nie dostrzegam w nim ducha Jezusa i Jego nauki ale inne duchy Jemu przeciwne, które każą mu myśleć tak jak napisałem powyżej. Nadziwić się nie mogę, że p. Braun wszedł z nim w koalicję.

Pozdr.