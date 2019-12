Rodzice Grety mogą mieć kłopoty. Powiadomiono służby socjalne

ZERR0 24.12.19 11:07

Greta jest w oczywisty sposób narzędziem globalistów*** prących do depopulacji ludzkości, ale sam fakt, że jakieś "służby" z piekła rodem miały prawo do decydowania o takich sprawach.



To są dwie całkowicie osobne sprawy.



***satanistów. Matka Grety przyznała się do satanizmu: "Wszyscy sprzedajemy nasze dusze diabłu". Sama Greta znana jest z wykonywania gestów typowych dla tej sekty:

https://tiny.pl/t21rt