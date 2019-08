Robią, na co im Allah pozwala. Niemuzułmanki? Gwałcić

Wizerunek kobiety opisany w Koranie określa jej status jako istoty gorszej od mężczyzny oraz jako jego własność, co oznacza odrzucenie jej praw jako istoty ludzkiej. Nauka ta wpłynęła na sposób postrzegania kobiety jako istoty przez muzułmańskich mężczyzn, czego rezultatem było dyskryminacyjne umiejscowienie roli kobiety w społeczeństwie. Wielowiekowa muzułmańska tradycja traktuje kobietę jako obywatela drugiej kategorii: zezwala na zmuszanie jej do ślubu i seksu, a także na zabicie jej w przypadku, gdy sprowadza na rodzinę hańbę w postaci złamania mizantropicznych zasad prawa szariatu.

Brutalne traktowanie niewinnych [brytyjskich] młodych dziewcząt może być szokujące dla tych, którzy nie wiedzą jak traktuje się kobiety w krajach islamskich. (…) Muzułmanin ma bardzo łatwą drogę do rozwodu z żoną: wystarczy trzykrotnie powiedzieć jej ‘talaq’. Muzułmanka natomiast jest de facto jego niewolnicą: nie może uzyskać rozwodu, dopóki nie uzyska zgody rady szariackiej. Odejście od męża bez uzyskania tego werdyktu oznacza dla niej wyrok śmierci. (…) Liczby mówią same za siebie. Badania wykazują, że 91 % spośród 7-20 tysięcy tzw. ‘mordów honorowych’ jest dokonywanych przez muzułmanów. Ponadto dochodzi do niezliczonej ilości ‘honorowych’ przestępstw, które nie kończą się zabójstwami. W samej Wielkiej Brytanii według danych policji odnotowano około 17 tysięcy motywowanych honorem „małżeństw wbrew woli, porwań, ataków seksualnych, bicia oraz morderstw każdego roku”. Aż 42 % kobiet w Turcji padło ofiarą przemocy fizycznej lub seksualnej, natomiast w Maroku odsetek ten sięga 82 %. W Egipcie 99,3 % kobiet spotkało się z molestowaniem seksualnym. Problem ten dotyczy również innych krajów.

Muzułmanie są przez swą religię zobowiązani do wiernego naśladowania proroka. No więc go naśladują i korzystają z tego, na co im Allach pozwala…