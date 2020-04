Roberto de Mattei: Bóg zesłał na nas pandemię

a moze to ludzie sa cynikami, a Bog wie wiecej? 26.4.20 15:03

To czlowiek zabija (wprowadzajac eutanazje),a nie Bog.

Czy to Bog kazal zyc w rozpuscie ludziom w Sodomie i Gomorze? Nie - oni sami wybrali rozpuste (a Bog ich sprawiedliwie za to ukaral), tak jak dzisiaj ludzie wybieraja eutanazje, rozpuste, wypuszczaja wirusy. Pan Bog to dopuszcza, poniewaz dal wolna wole czlowiekowi. Ale mowi tez - badz mi posluszny, wypelniaj moja wole, moje przykazania. Skoro czlowiek nie jest posluszny Bogu, Logosowi, Madrym Przykazaniom i wybiera grzech - zasluguje na kare Boga.