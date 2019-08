Robert Tekieli: Tęczowa zaraza pokazuje swą siłę. Rewolucjoniści chcą zniszczyć podstawy naszej cywilizacji!

„Platforma YouTube narusza w Polsce wolność słowa, jednocześnie szerząc ideologię LGBT. Polskie państwo musi zareagować” - pisze na łamach portalu Tysol.pl Robert Tekieli.

YouTube: “Twój film >Homilia ks. prof. Marka Jędraszewskiego wygłoszona w Krakowie< został usunięty, ponieważ narusza zasady szerzenia nienawiści”- taki komunikat przeczytali wczoraj redaktorzy Radia Maryja.

Czy Państwo rozumieją? W Polsce jacyś ludzie pracujący w Google, odważają się cenzurować wypowiedź polskiego biskupa, kierując się niejasnymi kryteriami i pozostają całkowicie bezkarni.

Jako powód cenzury podano "szerzenie nienawiści".

"To Twój pierwszy raz, więc tylko Cię ostrzegamy. Jeśli jednak się to powtórzy, nałożymy ostrzeżenie na Twój kanał i nie będziesz mieć możliwości przesyłania filmów, publikowania postów, ani transmitowania na żywo przez jeden tydzień"

- brzmi ostrzeżenie YouTube. "Drugie ostrzeżenie spowoduje zablokowanie przesyłania treści na dwa tygodnie. Uzyskanie trzech ostrzeżeń w ciągu 90 dni spowoduje trwałe usunięcie Twojego kanału" - czytamy dalej.

Wcześniej YouTube zablokowało portal wSensie.pl, usunięto odcinek programu „Wierzę” Pawła Lisickiego poświęcony nauce Kościoła Katolickiego w kontekście ideologii LGBT. Cenzorzy z YouTube uznali naukę Kościoła za mowę nienawiści!

Witold Gadowski informował parę dni temu o cenzurze i blokowaniu jego filmów przez YouTube. Teraz ocenzurowano radio Maryja. To się właśnie nazywa aksamitny totalitaryzm.

Polskie Centrum Monitoringu Wolności Prasy skrytykowało cenzurowanie treści konserwatywnych w platformach społecznościowych. Ale to mało.

Nasze państwo musi wypracować środki prawne, które wymuszą dostosowanie się globalnych koncernów do polskiego prawa.

YouTube wycofuje się i stosuje do prawa państwowego, w chwili, w której spotyka się z rządową zapowiedzią ograniczenia swojej działalności komercyjnej. USA dało pierwsze ostrzeżenie innemu monopoliście. We wtorek 10 kwietnia CEO Facebooka Mark Zuckerberg został przesłuchany przez połączone komisje senackie Stanów Zjednoczonych: d/s wymiaru sprawiedliwości oraz d/s handlu, nauki i transportu. Zuckerberg nie był w stanie wytłumaczyć dlaczego jego serwis cenzuruje konserwatystów, a nigdy nie zdarzyło się, żeby ocenzurował treści lewicowe. Próbował tłumaczyć, że jego pracownicy są w większości lewicowcami. A co to kogo obchodzi.

Tęczowa zaraza pokazuje swą siłę, tęczowa ideologia jest podstawą działania również innych wielkich korporacji, takich jak Netflix, który zapowiedział bojkot stanów USA zwiększających prawną ochronę życia nienarodzonego. Do bojkotu dołączyło się 180 innych wielkich firm. Do presji gospodarczej dochodzi zmiana prawa na takie, które dyskryminuje ludzi o poglądach tradycyjnych, nie-postępowych.

Do więzień wsadzani są ludzie za poglądy, wyrzucani są z pracy jak w Polsce pracownik Ikei, aktorzy tracą pracę. Jednak zmiany prawne są najniebezpieczniejsze.

Ludzie wyznający poglądy ideologii LGBT/gender/multikulti zdefiniowali sobie arbitralnie kategorię prawną pod nazwą „mowa nienawiści”, wcześniej powołując do życia kategorię „homofobia”. Obie kategorie są niejasne, intuicyjne, co sprawia, że za każdą wypowiedź, która nie spodoba się pracownikom lub szefom YouTube, Facebooka czy lokalnym aktywistom LGBT, będzie można wsadzić człowieka do więzienia.

W Polsce nie istnieje kategoria prawna taka jak „mowa nienawiści”. Zatem działanie YouTube jest bezprawne. Każdy przejaw nienawiści na tle rasowym czy religijnym, każdą wypowiedź naruszającą prawa mniejszości etnicznych czy seksualnych można ścigać stosując polskie prawo.

YouTube jest realnym monopolistą, jego cenzorskimi działaniami powinien zająć się zatem UOKiK, rzecznik praw obywatelskich i instytucje regulujące przestrzeń debaty publicznej.

Wyobraźmy sobie, że mamy do czynienia z firmą lub osobą, która zarabia również dzięki YouTube. Czy zamieści kolejny film, jeśli będzie świadom, że jego kanał zostanie zamknięty?

Tak w praktyce, wygląda ideologiczna presja.

Każdy, kto mówi, że ideologia LGBT nie istnieje, kłamie lub uległ kłamstwu. Nie chodzi o to, że lewica cenzuruje prawicę. Współcześni tęczowi rewolucjoniści, radykalne feministki, propagatorzy aborcji i eutanazji oraz wyznawcy ideologii depopulacyjnej czy multikulti chcą zniszczyć podstawy naszej cywilizacji. Tak jak wcześniej rewolucjoniści francuscy, naziści i komuniści. Wojna z antykulturą nie toczy się o to, kto ma trzymać w rękach stery zachodniej cywilizacji. Rewolucjoniści chcą zniszczyć statek, w którym wszyscy od 1300 lat podróżujemy.

Jednocześnie cenzurujący swych przeciwników wyznawcy tolerancji bezwstydnie w biały dzień atakują wszystko to, co jest święte dla milionów ludzi: „LGBT i pierwsi chrześcijanie. Czy Jezus spędził noc z mężczyzną?”, pisze Wyborcza. I my mamy to tolerować, a jednocześnie milczeć gdy nas cenzurują? Nosz kur…

Robert Tekieli

P.S.

YouTube w końcu po burzy medialnej odblokowało homilię arcybiskupa, nie zmienia to jednak faktu, że YT się na coś takiego poważył. W krajach muzułmańskich nie popełniają takich "błędów". Ciekawe dlaczego?