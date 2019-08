Robert Tekieli: Po Trybunale trzeba wprowadzić program Cela+.

Urszula 29.8.19 15:36

A może najpierw sprawdzi pan, panie Tekieli za co jest Trybunał Stanu. Jesli Tusk przed trybunał to i Szydło z Morawieckim. 119 mld. złotych skradzione przez PiS piechotą nie chodzi.

Inna sprawa to taka, żę Tusk jest mężem stanu, znanym i cenionym na całym świecie. Jest kimś w przeciwieństwie do Kaczyńskiego. Wszyscy widzą jak PiS przebiera nóżkami aby Tuska ukarać. W sumie to mają w doopie jakies tam miliardy. Cel jest jeden - dokopać Tuskowi. O tym wie cały świat. No to pisdzielce, próbujcie postawić Tuska przed Trybunał Stanu.