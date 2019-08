Robert Biedroń: Koniec Wiosny. Czas na Lewicę

Deklaracja jest tylko pozornie zaskakująca. Biedroń miał nadzieję na wielkie społeczne poparcie, ale sondaże tego nie potwierdziły. W wyborach do Parlamentu Europejskiego otrzymał zaledwie 6 proc. głosów - a przecież wtedy wszystko mu sprzyjało. Mógł liczyć na efekt świeżości, a ponadto jego wyborcy interesują się głosowaniem do PE. Na nic się to jednak nie zdało.