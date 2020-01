Robert Biedroń deklaruje, że ,,naprostuje'' Donalda Trumpa

Szymek 12.1.20 10:40

Będę , będę królową ,

Choć miałabym przebić

Ten mur własną głową!

Ten papier gwarancją

Jest mojej korony!

Lulejko mym mężem -

Trenujcie ukłony!



W pas mi się kłaniać

I schodzić mi z drogi!

Codziennie mi dawać

Na obiad pierogi!

Robić, co mówię!

Robić, co karzę!

Krawcy i szewcy,

Kupcy i piekarze!



A ja was będę

Reprezentować!

Otwierać, uświetniać,

Zaszczycać, przyjmować!

Witać i żegnać,

Nagradzać i karać!

A wy w zamian za to

Musicie się starać!



Królowej swej służyć,

Uśmiechać się stale!

Będę wam urządzać

Bale, festiwale!



Bale, festiwale!/x2

Będzie wam wspaniale!

Bale, festiwale!



Zostanę królową,

Zostanę królową!

Choć miałabym przebić

Ten mur własną głową!

Ten papier gwarancją

Jest mojej korony!

Lulejko mym mężem -

Trenujcie ukłony!