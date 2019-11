RMF FM: Tusk zostanie szefem Komisji Europejskiej?

„Dla rządu PiS istniało wówczas poważne ryzyko, że kładąc wszystkie karty przeciwko Timmermansowi, nie zdoła zablokować Tuska. Było to na zasadzie "nie chcecie Timmermansa, no to macie Tuska"”-przekonuje rozgłośnia. Warto dodać, że tym rewelacjom zaprzeczał jednak sam Jean-Claude Juncker. Brukselskie źródła przekonują jednak, że jeżeli Tusk zostanie szefem Europejskiej Partii Ludowej (a wiele na to wskazuje) i „ją wzmocni oraz zjednoczy, to za 5 lat jest już murowanym kandydatem chadecji na szefa Komisji Europejskiej”. Nowy lider EPL ma być wybrany 20 listopada na kongresie w Zagrzebiu.