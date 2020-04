RMF FM: Gowin proponuje - kadencja Dudy aż 7 lat

Piotr 3.4.20 11:47

Według Ciebie przymusowe wysyłanie "siły roboczej" za połowę wynagrodzenia, i to codziennie, a nie, w jedną niedzielę na wybory, to nie jest zbrodnia.



I sprawiedliwe jest, że POsły i euroPOsły oraz 550 tys urzędników nie mają obniżonych wynagrodzeń to sprawiedliwość społeczna.[Bo to główny elektorat PO i PSL z Lewicą i tymi POprawnymi inaczej}. A POszoł won na zapad ili na wostok