Rewolucyjne odkrycie! Czy nauka czyta już myśli człowieka? Fale mózgowe zostały zamienione w zdania na komputerze

Jak dowiadujemy się z publikacji brytyjskiego „The Guardian”, naukowcom udało się po raz pierwszy w historii medycyny zamienić fale mózgowe sparaliżowanego pacjenta na zdania wyświetlane na monitorze komputera.

Badacze podkreślają, że eksperyment stanowi ważny krok, który może w przyszłości umożliwić przywrócenie możliwości komunikacji osobom, które nie potrafią mówić lub ich funkcje komunikacji uległy uszkodzeniu.

Pierwszy raz w historii medycyny naukowcom z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco, udało się „odczytać” fale mózgowe sparaliżowanego mężczyzny i zamienić ten odczyt w zdania na ekranie, które odzwierciedlały to, co chciał on powiedzieć.

Badacze zaznaczają, że badania będą kontynuowane, ale potrwają zapewne wiele lat, chciał obecny sukces stanowi ważny krok "w kierunku przywrócenia bardziej naturalnej komunikacji dla osób, które nie mogą rozmawiać z powodu choroby".

- Większość z nas przyjmuje za pewnik łatwość komunikowania się za pomocą mowy - powiedział dr Edward Chang, neurochirurg z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco, który kierował pracami. - To ekscytujące, że jesteśmy na samym początku nowego rozdziału, nowej dziedziny, aby zmniejszyć problemy pacjentów, którzy utracili zdolność werbalnej komunikacji - dodał.

mp/the guardian