Rewolucja w PiS? Prezes ma planować duże zmiany

Jak donosi Wirtualna Polska, w partii rządzącej jesienią będą duże zmiany. Prezes Jarosław Kaczyński ma od dawna planować szeroką reorganizację struktur, zwłaszcza lokalnych. O szczegółach opinia publiczna zostanie poinformowana po kongresie partii, który zaplanowano na 7 listopada.

Jak przekonuje Wirtualna Polska prezes PiS od dawna planował duże zmiany w partii, które jesienią tego roku mają wejść w życie. Według informatorów portalu zmienione mają zostać wewnętrzne mechanizmy zarzadzania partią. Zmiany mają zostać ogłoszone 7 listopada, kiedy na kongresie PiS formalnie zostanie wybrany prezes i wiceprezesi na kolejną kadencję oraz członkowie Komitetu Politycznego a także zatwierdzony zostanie nowy skład Rady Politycznej i statut partii.

Największe zmiany mają dotyczyć struktur terenowych. Funkcje szefów okręgów mają objąć działacze, którzy nie pełnią funkcji na szczeblu ogólnopolskim.

- „Najważniejsze jest to, by nowe osoby oddelegowane do szefowania strukturami były w stu procentach skupione na zarządzaniu danym regionem. Nie może być tak, że za działaczy terenowych i politykę w regionie ma być odpowiedzialny ktoś, kto na pełen etat pracuje w Warszawie, a w swoim okręgu bywa rzadko” – wyjaśnia jeden z informatorów portalu.

kak/Wirtualna Polska