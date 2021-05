Rewolucja w PE. Salvini: Łączymy wszystko to, co najlepsze

Trwają prace nad utworzeniem w Parlamencie Europejskim nowej, prawicowej siły, która będzie przeciwwagą dla coraz bardziej lewicowej Europejskiej Partii Ludowej. Budowana wspólnie przez Polskę, Włochy i Węgry nowa grupa ma mówić wspólnym głosem w kwestii rozwiązań związanych z rodziną czy imigracją.

Lider Ligi Północnej Matteo Salvini wziął dziś udział w konferencji zorganizowanej w Portugalii przez grupę Tożsamość i Demokracja pod hasłem „Projekt innej Europy”. Tam włoski polityk mówił o konieczności utworzenia w Parlamencie Europejskim nowej frakcji, do której weszliby przedstawiciele grup: Tożsamość i Demokracja – do której należy jego partia, Europejskich Konserwatystów i Reformatorów – do której należy PiS oraz Europejskiej Partii Ludowej.

- „Tożsamość i Demokracja, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy oraz Europejska Partia Ludowa i (premier Węgier Viktor) Orban. Nadszedł czas, by połączyć to wszystko, co najlepsze z tych trzech grup i zacząć odgrywać decydującą rolę w Parlamencie Europejskim — oświadczył Salvini w niedzielę w Cascais w Portugalii”

- mówił Salvini.

Podkreślił, że Unia Europejska potrzebuje nowych rozwiązań w zakresie rodziny i imigracji.

- „W niektórych kwestiach potrzebny jest w Brukseli ktoś, kto powie nie najmowi macic i adopcji (dzieci) przez gejów”

- stwierdził.

