,,Rewolucja'' Kolonki zgasła. Dziennikarz poniósł polityczną klęskę

Jeżeli pan Kolonka występuje w roli światowca i mędrca nad głupkami, skutek może i musi być jeden.



A do tego jeszcze ta megalomańska nazwa Revolution Kolonki. Tak jak każdy ruch, jakiegokolwiek nawiedzonego ma w nazwie od razu jego nazwisko. Kikuz 15. już się wyprztykał z idei jowów i został mu ruch w jedną stronę - na mydełko fa, z Kusiniakiem w parze. Powinni stworzyć jakiś tercet i wziąć do parki Grzechotnika Schetyninę. Gorąco by było od rąk i lewizny.