Rewolucja gender zdobywa świat sportu. W Holandii kobiety mogą już grać w męskich drużynach piłkarskich

Lewicowa rewolucja robi kolejny krok w Holandii. Tamtejszy Związek Piłki Nożnej zdecydował, że od tej pory kobiety będą mogły grać z mężczyznami w amatorskich drużynach sportowych. Wcześniej było to możliwe jedynie w kategoriach młodzieżowych oraz tzw. oldbojach.

Pierwszą grającą z mężczyznami kobietą była Fryzyjka Ellen Fokkema, która wystąpiła wczoraj w barwach amatorskiego zespołu piłkarzy VV Foarut.

- „Różnorodność i równość. Chcemy, by dziewczęta i kobiety, mające takie same ambicje jak mężczyźni, mogły znaleźć odpowiednie miejsce w piłkarskim krajobrazie” – stwierdził dyrektor amatorskiej piłki nożnej w KNVB Jan Dirk van der Zee.

Dit is de 19-jarige Ellen Fokkema van @vvFoarut. Komend seizoen gaat zij als eerste vrouw in Nederland tussen de mannen voetballen in de senioren. pic.twitter.com/Xii4ld5o3X