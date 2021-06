Respiratory. Cieszyński: w warunkach frontowych nie było innej możliwości

Wtedy ta sytuacja wydawała się niezwykle poważna, jeśli chodzi o dostępność jakiegokolwiek sprzętu, wtedy angażuje się wszystkie środki, to zrobiła też Polska - skomentował zakup respiratorów Janusz Cieszyński na antenie TVP.

Cieszyński to nowopowołany członek rządu odpowiedzialny za cyfryzację, wcześniej był wiceministrem zdrowia w resorcie Łukasza Szumowskiego.

- Ja tutaj przyszedłem pracować dla Polaków i robić to, co udało mi się robić w systemie zdrowia - skomentował swój powrót do rządu Cieszyński. W resorcie Szumowskiego Cieszyński był odpowiedzialny za wprowadzenie e-recept.

- Jeżeli chodzi o tamtą sprawę – co mówiłem już wielokrotnie – gdy ten sprzęt niezbędny do ratowania życia pacjentów nie był dostępny, podjęliśmy decyzję o zakupie od kontrahenta, który otrzymał pozytywną rekomendację CBA - skomentował zakup respiratorów Cieszyński.

W tamtym okresie w ocenie Cieszyńskiego nie istniały warunki, aby przeprowadzać przetarg z normalnymi procedurami.

- To zostało jednogłośnie przyjęte przez Sejm, że na czas pandemii robimy zakupy w innym trybie - wyjaśnił Cieszyński. Dodał, że została wprowadzona procedura, w ramach której resort został wsparty przez służby w zakresie badania wiarygodności kontrahentów.

Stwierdził ponadto, że jak tylko okazało się, że kontrahent nie wywiązuje się z umowy, resort zażądał zwrotu zaliczki. Do ministerstwa wróciły już kolejne środki i zajęte przez komornika respiratory.

- To było naturalne w tej sytuacji, my jako polskie państwo chcieliśmy dochować wszelkich standardów, stąd współpraca z CBA - podsumował kwestię weryfikacji spółki handlarza bronią.

