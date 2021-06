Remis we Wrocławiu. Polska – Rosja 1:1

Polska reprezentacja zremisowała dziś z Rosją we Wrocławiu. Za nami przedostatni mecz przed Mistrzostwami Europy.

Polska rozpoczęła mecz szybko i agresywnie. Już w 4. minucie bramkę zdobył Jakub Świerczok. W 21. minucie wynik meczu wyrównał jednak Wiaczesław Karawajew, co było dla naszych rywali impulsem do odważniejszej gry w dalszej części spotkania. Był to jednak ostatni gol w tym meczu.

Już za tydzień czeka nas ostatni mecz przed Euro. W Poznaniu polska reprezentacja zmierzy się z Islandią.

kak/niezależna.pl