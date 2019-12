Relikwie żłóbka Jezusa powróciły do Betlejem

Relikwia żłóbka Jezusa, która znajdowała się w rzymskiej Bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie, dotarła do Betlejem. „Ten cenny dar Papieża Franciszka jest dla nas znakiem pokoju i nadziei” – powiedział abp Leopoldo Girelli, delegat apostolski w Palestynie.







Relikwia Żłóbka została oficjalnie przekazana franciszkańskiej Kustodii Ziemi Świętej 29 listopada Jerozolimie. Towarzyszyła temu Msza i całodzienna adoracja, po której dziś przewieziono ją do miasta narodzin Chrystusa. Relikwia będzie przechowywana w kościele Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej leżącym nieopodal Bazyliki Narodzenia. Mowa o kawałku drewna klonowego o długości 2,5 cm i szerokości około centymetra, który 22 listopada został wyjęty z oryginalnego relikwiarza w Rzymie, gdzie trafił ok. roku 640, jako dar dla papieża Teodora 1. „Po raz pierwszy po 14. wiekach fragment drewna z kołyski Jezusa powrócił do Ziemi Świętej” - powiedział o. Francesco Patton przełożony Kustodii. Oczywiście nie chodzi o całą drewnianą strukturę, ponieważ jest ona bardzo krucha i nie sposób jej przetransportować tutaj z Rzymu.

„Te relikwie wlały w serce palestyńskich chrześcijan nadzieję, że przed nami Boże Narodzenie pokoju i nadziei” – mówi pracująca w Betlejem siostra Maria del Cielo, która posługuje w leżącym przy Bazylice Narodzenia domu dla dzieci upośledzonych i porzuconych.

“ To jest miejsce, w którym Jezus przyszedł na świat. Posiadanie relikwii żłóbka jest wielkim darem Papieża i motywem wielkiej radości szczególnie dla miejscowych chrześcijan, ale i przybywających do Betlejem pielgrzymów – mówi posługująca w Betlejem s. Maria del Cielo. – Ten niezwykły dar jest wyrazem bliskości Ojca Świętego z mieszkającymi w Palestynie chrześcijanami, którzy wciąż bardzo cierpią, ale pozostają wierni wierze swych ojców. ”

Przekazaniu relikwii żłóbka towarzyszy specjalne błogosławieństwo Papieża Franciszka. Wyraża on nadzieję, że „uczczenie tej relikwii otworzy serca wielu ludzi na przyjęcie z nowym entuzjazmem wiary i miłości prawdy, która zmieniła bieg historii. Ojciec Święty życzy w szczególności, by orędzie pokoju ogłoszone przez aniołów w noc Bożego Narodzenia, które dwa tysiące lat temu wybrzmiało w Betlejem przyniosło dar pokoju i pojednania, którego nasz świat coraz bardziej potrzebuje”.

Beata Zajączkowska – Watykan

vaticannews.va