Rektor PUM: Mamy poważny kryzys w służbie zdrowia

- POZ to aktualnie głównie e-porady lub teleporady, więc pojawia się wątpliwość – czy podczas tych działań można dobrze zdiagnozować, zaopiekować się i poprowadzić prawidłowe postępowanie medyczne? A dziś, gdy akcent mocno postawiony jest na walkę z COVID-19, zdarza się, że zamiast dbać o bezpieczeństwo najbardziej potrzebujących, to właśnie oni odchodzą w cień. To jest niedopuszczalne