'Ręki nie podam, do domu nie wpuszczę'. Elżbieta Chojna-Duch o krytyce po nominacji do TK

Dam 5.11.19 19:06

To niebywałe ! Nie dziwię się padalcom z lewackiej zarazy, ale rodzina też ?

Pani Profesor jeśli jakiś lewak napisał meila " nie podam ....." to był bardzo grzeczny z ich stromy tekst. Gdyby Pani wiedtiala co wypisują lewackie szczochy np na Frondzie ?!!!

Tak,czy tak, niech się Pani nie przejmuje czerwonym kolorem, służy godnie dla Polski i dba o zdrowie ! My normalni życzymy Pani wszystkiego co dobre