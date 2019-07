Reduta Dobrego Imienia mocno o 'radosnym świętowaniu' w Gdańsku

"Wzywamy władze miasta Gdańska do zaprzestania szargania pamięci ofiar II wojny światowej w mieście, które jest symbolem początku największej tragedii w historii narodów wchodzących w skład Rzeczypospolitej. Wzywamy do godnego upamiętnienia wydarzeń z 1 września 1939(...) Obchody rocznicy napaści Niemiec na Polskę nie mogą być sprowadzone do poziomu komedii z niemieckiego teatrzyku rewiowego! Ofiary należy opłakiwać, a sprawców potępić i ukarać!"-pisze Reduta Dobrego Imienia w Oświadczeniu opublikowanym po informacjach medialnych o obchodach rocznicy II wojny światowej w Gdańsku.