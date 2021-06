Reakcja IPN na skandaliczny artykuł na stronie „Los Angeles Times”. Jest oświadczenie

24. czerwca na stronie internetowej „Los Angeles Times” został opublikowany skandaliczny artykuł, w którym opisana jest wizyta amerykańskiego sekretarza stanu Antony'ego Blinkena w Berlinie. Belin był jednym z miejsc, które odwiedził Blinken "po trudnych latach administracji Trumpa", aby poprawić i wzmocnić stosunki Stanów Zjednoczonych w kluczowymi partnerami.

Blinken wziął udział w berlińskiej uroczystości, gdzie wspominano o nowej amerykańsko-niemieckiej inicjatywie edukowania ludzi o Holokauście. Pod pomnikiem pamięci pomordowanych Żydów Europy amerykański polityk wyjaśniał ideę wspólnego przedsięwzięcia – czytamy na portalu dorzeczy.pl.

– Dziś, podobnie jak w przeszłości, negowanie Holokaustu i inne formy antysemityzmu często idą w parze z homofobią, ksenofobią, rasizmem i inną nienawiścią. To częste przymioty tych, którzy dążą do zburzenia naszych demokracji, co, jak widzieliśmy w obu naszych krajach, jest często prekursorem przemocy – powiedział sekretarz stanu USA.

Tekst zawiera także szokujące wpisy dotyczące Polski, którego autorka – powołując się na rzekomych badaczy tematu – stwierdza między innymi, że o ile Niemcy "wiodą prym w przyjmowaniu odpowiedzialności za Holokaust", o tyle kraje takie jak Austria i Polska "bardziej unikają swojej roli w nazistowskim ludobójstwie".

W związku z tymi skandalicznymi oskarżeniami Instytut Pamięci Narodowej wydał specjalne oświadcznie.

Oświadczenie IPN w związku z artykułem na stronie „Los Angeles Times” z 24 czerwca 2021

Polska jako kraj aliancki włożyła ogromny wysiłek w pokonanie Rzeszy Niemieckiej, kierowanej przez Adolfa Hitlera. Była pierwszym krajem świata, który zbrojnie przeciwstawił się agresji Niemiec.

Poniosła za to ogromną cenę w czasie okupacji całego jej terytorium przez Niemcy. Ani przez jedną sekundę II wojny światowej nie brała udziału w żadnym przejawie niemieckiego ludobójstwa. Wręcz przeciwnie: Państwo Polskie po przeniesieniu władz na terytorium zachodnich aliantów kontynuowało walkę przeciw Rzeszy Niemieckiej, tworząc podziemną armię w kraju i walcząc po stronie aliantów o wolność nie tylko Polski, ale także Norwegii, Francji, Holandii, Belgii, Włoch. Społeczeństwo polskie (w tym miliony Żydów i miliony Polaków) było poddane akcji niemieckiego ludobójstwa. Drugą co do liczebności (po Żydach) grupą ofiar wymordowanych przez Niemców w obozach Auschwitz-Birkenau byli Polacy.

Przypisywanie Polsce współudziału w tym ludobójstwie jest fałszowaniem historii, tuszowaniem zbrodni reżimu Hitlera oraz brutalnym poniewieraniem pamięci ofiar.

Link do artykułu Tracy Wilkinson „In Germany, Blinken joins initiative to combat Holocaust denial and ignorance” na stronie „Los Angeles Times”:

https://lat.ms/3vY9PBJ

Przeczytaj nasz dodatkowy komentarz.

Nic dziwnego, że Niemcy przyjmują odpowiedzialność za Holokaust, ponieważ była to zorganizowana przez Niemców masowa zbrodnia. Podważanie tego faktu uwłacza pamięci 6 milionów obywateli polskich, którzy zostali zamordowani podczas II wojny światowej. Wśród tych 6 milionów ofiar było 3 milionów Żydów

Polska jako państwo nawet przez chwilę nie współpracowała z III Rzeszą podczas II wojny światowej, w przeciwieństwie do innych krajów europejskich. Wielu Polaków pomagało swoim żydowskim sąsiadom, choć każda forma pomocy była karana śmiercią przez władze niemieckie.

Polacy są narodem, który ma największą liczbę drzew w Yad Vashem. A jednak każdy akt pomocy oznaczał narażanie nie tylko własnego życia, ale także życia krewnych i sąsiadów.

W IPN uważamy, że naszym obowiązkiem jest rozpowszechnianie wiarygodnych informacji o II wojnie światowej, Holokauście i niemieckich obozach nazistowskich. Chcemy, aby wiedza o okrucieństwach i sprawcach II wojny światowej dotarła do jak największej liczby odbiorców. By historia nigdy się nie powtórzyła.

