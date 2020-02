Raz Hołownia powiedział coś mądrego! Brawo!

Szymon Hołownia, kandydat na prezydnta RP, wystosował apel do Polaków w Wielkiej Brytanii. "Wracajcie. W Polsce jest lepiej" - wezwał.

"Wielka Brytania wychodzi z Unii Europejskiej, problem jest poważny, na Wyspy w ciągu ostatnich kilku lat wyjechało ponad milion Polaków" - powiedział Hołownia w apelu skierowanym do Polaków na Wyspach.

"Jeżeli zdecydujecie się wrócić, to wracajcie. W Polsce, pod wieloma względami jest dziś lepiej niż wtedy, kiedy z niej wyjeżdżaliście" - dodał następnie.

Cóż, ma Hołownia rację! Od roku 2015 w Polsce wiele się zmieniło i ciągle zmienia na lepsze. To prawda - czas na powrót jest dobry.

Poza tym apel Hołowni ograniczył się do twierdzenia, że on, jako prezydent, "zrobi wszystko co możliwe" dla Polaków na Wyspach.