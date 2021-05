Ratunek dla branży turystycznej. Turyści będą mogli wrócić do Europy

Komisja Europejska zapowiedziała, że osoby w pełni zaszczepione, a także te pochodzące z krajów o pozytywnej sytuacji epidemicznej będą mogły przybywać do krajów Unii Europejskiej.

Do tej pory wjazd do krajów unijnych był w znaczący sposób ograniczony. Do państw członkowskich UE mogły przybywać osoby, których cel podróży był "istotny". Co to znaczy? Wymieniano tu szereg wybranych sytuacji, wśród których najważniejsze to praca w sektorze służby zdrowia, studia, czy ważne sprawy rodzinne.

Teraz Komisja Europejska zaproponowała, aby w związku z poprawiającą się sytuacją pandemiczną państwa członkowskie UE w znacznej mierze ograniczyły restrykcje dotyczące wjazdu do poszczególnych krajów.

Wedle nowych kryteriów proponowanych przez Komisję Europejską powód wjazdu byłby nieistotny, jednak to, co by się liczyło i zaważało na tym, czy dana osoba będzie mogła przekroczyć granice UE, byłyby szczepienia tudzież status epidemiczny kraju, z którego przyjeżdżałby dany podróżny. Pozytywna sytuacja epidemiczna w takim państwie gwarantowałaby przekroczenie granic UE. Podobnie potwierdzone zaszczepienie pełną liczbą dawek jednej ze szczepionek.

Jako potencjalne rozwiązanie pozwalające na zweryfikowanie statusu podróżnego Komisja Europejska proponuje przyjęcie tak zwanych paszportów szczepionkowych.

Propozycja Komisji musi wpierw zostać jednak rozpatrzona pozytywnie przez Radę Europejską. Ma się to odbyć w dniach 4-5 maja.

dam/money.pl