Raport. W Polsce wciąż przybywa osób zakażonych koronawirusem

Małgorzata 14.5.20 18:12

Jeśli PRZYBYWA jak piszecie i to w oparciu o dane M/.Z.

to dlaczego OGRANICZA SIĘ RESTRYKCJE ?

Publikujecie na tej samej stronie różne informacje i nawet nie

zapytacie p. Szumowskiego dlaczego są SPRZECZNE ?

A może to nie wirus tylko ŚWIRUS atakuje a Polacy i dziennikarze uczestniczą w eksperymencie sprawdzającym poczytalność.