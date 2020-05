Raport. Potwierdzono 360 nowych zakażeń. Większosć z nich odnotowano na Śląsku

Maria Blaszczyk 12.5.20 18:06



Wybory odwołane, nagle krzywa zmienia kierunek.

Co za zabawny zbieg okoliczności...



A co za jakiś dziwny osobnik uznał, że praca w kopalni może być bezpieczna w czasach pandemii, to ja nie wiem...

Nigdy nie byłam w kopalni, tzn. tylko w Wieliczce, ale nie wydaje mi się, by tam dało się zachować stosowny dystans między ludźmi czy dobrze wentylować pomieszczenia.

A ludziom nie wolno było pójść pobiegać polną drogą czy z dzieckiem na spacer do parku.