Raport NIK. Poczta Polska odpowiada Banasiowi

Na stronie internetowej Poczty Polskiej pojawiło się oświadczenie, w którym odpowiada ona na zarzuty postawione w raporcie Najwyższej Izby Kontroli. Chodzi o organizację wyborów prezydenckich w maju ubiegłego roku.

Marian Banaś przedstawiając wyniki kontroli w trakcie konferencji prasowej informował między innymi, że według NIK nie było podstaw do tego, aby premier wydawał jakiekolwiek polecenia Poczcie Polskiej oraz Wytwórni Papierów Wartościowych w kwestii wykonania i realizacji wyborców.

W tej spawie NIK przesłał do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełniania przestępstwa jeśli chodzi o organizację wyborów przez zarządy Poczty Polskiej oraz PWPW.

Teraz na stronie Poczty Polskiej pojawiło się oświadczenie, w którym napisano między innymi:

„Poczta Polska wskazuje, że zadaniem Spółki określonym w decyzji Prezesa Rady Ministrów z 16 kwietnia 2020 r. było wyłącznie przygotowanie przeprowadzenia wyborów, a nie ich przeprowadzenie. Tym samym trudno zgodzić się z zawartą w raporcie NIK negatywną oceną dotyczącą samej tej decyzji. Obszerne stanowisko w tej sprawie zawarte jest także w oficjalnym oświadczeniu z dnia 13 maja 2021 r. opublikowanym przez Centrum Informacyjne Rządu”.

Dodano też:

„Niezależnie od tego, w jaki sposób organ kontrolny prezentuje poszczególne aspekty działalności podmiotów kontrolowanych, kluczowe zawsze pozostają wywiedzione z kontroli wnioski. To właśnie wnioski pokontrolne stanowią o rzeczywistej ocenie działalności kontrolowanego podmiotu.

Poczta Polska S.A. pragnie podkreślić, iż podejmowała takie działania znacznie wcześniej, niezależnie od kontroli NIK i wyraża zadowolenie z powyższej rekomendacji organu kontrolnego co do przyjętego kierunku działań Spółki”.

Dalej Poczta stwierdziła, że stoi na stanowisku:

„[…] iż wykonywała jednoznaczne polecenie zawarte w decyzji Prezesa Rady Ministrów z 16 kwietnia 2020 r., która została wydana na podstawie bezwzględnie wiążącego przepisu ustawy. Wobec natychmiastowej wykonalności powyższej decyzji, co również potwierdza NIK, Poczta Polska S.A. nie mogła uchylić się od jej realizacji. Negatywna ocena NIK dotycząca podjęcia przez Pocztę Polską działań na własne ryzyko oraz nieskorzystania z uprawnienia do zwrócenia się o wyjaśnienie treści decyzji pozostaje w sprzeczności z istniejącym stanem faktycznym i prawnym (natychmiastowa wykonalność) oraz samą oceną zawartą w raporcie NIK we wskazanym wyżej zakresie. Podkreślenia wymaga, że według NIK Poczta Polska S.A. wykonała również wszystkie czynności pozwalające na to, aby doszło do zawarcia umowy ze Skarbem Państwa”.

Pełne oświadczenie Poczty Polskiej dostępne jest w tym miejscu.

dam/PAP,Poczta Polska