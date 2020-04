Raport: Liczba zakażonych przekroczyła 11 tysięcy. 499 osób nie żyje

T 25.4.20 10:44

A jaka jest liczba zamordowanych poprzez zbrodnie aborcji i In Vitro.

Coraz bardziej przekonuję się do zdania, że PiS okazał się kolejnym oszustwem, specjalnie spreparowanym dla tzw. "dobrych ludzi". Wilki w owczej skórze.

Nie dziwota w sumie, bo od wieków tym światem rządzi lucyferyczna sitwa, co oczywiście nie znaczy, ze ostatnie słowo do nich należy.

Pokonać nie da się ich metodami złego, pokonamy ich Różańcem - apeluję o dodawanie do odmawianego Różańca intencji o nawrócenie się wszelakich Rockefellerów, Rotschildów, Sorosów, Bilów Gatesów i tym podobnych pomocników diabła na ziemi.



Zwycięstwo jeśli przyjdzie - przyjdzie przez Maryję!