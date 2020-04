Raport: Kolejne 184 przypadki zakażenia koronawirusem w Polsce, nie żyje 7 osób

Jaki 18.4.20 11:40

A Szumowski rekomenduje wybory!

5-8 milionów Polaków ruszy do urn w jeden dzień stojąc w kolejkach,aby wrzucić koperty,a potem 70 tys Polaków z komisji wyborczych będzie je liczyć i dotykać i nie ma zagrożeń?

Może ciemny lud w to uwierzy? A czytając komentarze już uwierzył że to bezpieczne.

Skoro bezpieczne to dlaczego masowo nie zapisujecie się do komisji wyborczych w których brakuje tysięcy osób? Jednak boicie się PiSiory i nie wierzycie Szumowskiemu?