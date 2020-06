Raport: 219 nowych zakażeń, zdecydowana większość na Śląsku

pradziadek 8.6.20 10:48

Ale jak to ? Przecież kilka tygodni temu kolejny raz zawierzyliśmy Polskę przenajświętszej Maryi. Czy ktoś kto się zna może wie czy zrobiliśmy coś źle ? Może pomyliliśmy kolejność modlitwy ? Kolega mi opowiadał też że prawdopodobnie ktoś podczas tego zawierzenia nienależycie klękał - tylko na jedno kolana i to podobno dlatego. Sam nie wiem co o tym myśleć. Miałem nadzieję ze to coś pomoże.