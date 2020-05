Raport: 144 nowe zakażenia koronawirusem w Polsce, zmarła jedna osoba

katolicka kretynizacja polski 9.5.20 10:37

Gdyby nie Śląsk(81) Polska by już dawno temu miała tendencje spadkową w zakażeniach wirusem i byłaby bogatsza bo non stop trzeba dokładać do kretów którzy wykonują nikomu niepotrzebną pracę! PiS importuje węgiel z Donbasu, z Mozambiku, z Kolumbii a ten Polski zalega na kopalnianych hałdach bo jest za drogi w wydobyciu i nikt go nie kupuje!