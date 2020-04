Raport: 122 nowe przypadki koronawirusa w Polsce. Zmarły dwie osoby

STANISLAW 26.4.20 10:59

A ja blogioslawie Polskę!



i jeszcze raz wołam o nowy "TRYBUNAŁ NORYMBERSKI-2"

dla milującego wolność tylko ludzi silnych przez rząd Szwecji.

Dano tam wolność koronawirusowi i rozrywce.

A rezultat szwedzkiego eksperymentu widać dziś, 24 kwietnia, na najsłabszych obywatelach tego kraju::

Gdy w Polsce zarażonych 278 osób na milion mieszkanców

to w Szwecji - 1659‼️

Gdy w Polsce amarłych w epidemii 12 osób na milion,

to w Szwecji - 200 ‼️

W sumie w Szwecji zaraza na dziś niszczy 79% zarażonych‼️

Zostawienie obywateli Szwecji na igraszkę koronawirusowi to zbrodnia ludobójstwa, jak to określił papież Franciszek!

To zbriodnia godna trybunału na miarę norymberskiego‼️