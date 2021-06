Przed nami kolejny boom na rynku fotowoltaiki. Druga połowa 2021 to po pierwsze nowy program Mój Prąd w wersji trzeciej. Po drugie końcówka 2021 roku to ostatni moment na to aby móc rozliczać się za wyprodukowaną energię elektryczną z opóźnieniem. Jak w takim razie należy wybrać najlepszą firmę w 2021 roku? Dziś podpowiadamy jak to zrobić dobrze.

Rozrost branży fotowoltaicznej możemy mierzyć nie tylko mocą zainstalowaną we wszystkich instalacjach, które powstały przede wszystkim w ciągu ostatnich 24 miesięcy, ale także liczbą firm jakie na rynku działają. Tych jest mnóstwo i z pewnością wybór najlepszej nie jest prosty. Piękne strony internetowe, auta w leasingu, świetne prezentacje handlowców często nie oddają jakości jaką niesie za sobą montaż instalacji. Jak w takim razie wybrać firmę, która spełni nasze oczekiwania?

Kryteria wyboru firmy fotowoltaicznej

Można przyjąć, że wybór firmy fotowoltaicznej to pewnego rodzaju konkurs. Przeciętny „Kowalski” wysyła ok. 10 zapytań ofertowych zanim zdecyduje się na wybór finalnego dostawcy fotowoltaiki. Jakie kryteria należy wziąć pod uwagę aby ten wybór był najbardziej skuteczny? Podpowiadamy:

Cena usługi* - tutaj celowo dodaliśmy gwiazdkę. Z jednej strony jest to najczęściej kluczowe kryterium, z drugiej w przypadku fotowoltaiki należy porównanie cen zostawić na sam koniec. Czyli w chwili kiedy będziemy ze sobą zestawiać porównywalne jakościowo oferty. Wtedy faktycznie nie ma co przepłacać Ranking firm fotowoltaicznych 2021 – to miejsce, w którym znajdziemy czołowe firmy oferujące swoim klientom sprzedaż instalacji fotowoltaicznych. Sposób rozliczenia za wyprodukowaną energię elektryczną – pamiętajmy o tym, że jeśli nasza instalacja nie zostanie wpięta do systemu w 2021 roku to od 2022 będziemy musieli płacić za pobraną z sieci energię, a za tą którą wyprodukujemy dostaniemy różną cenę. To właśnie warunki odsprzedaży energii elektrycznej powodują, że zwrócenie uwagi na ten aspekt staje się kluczowy. Doświadczenie ekipy montażowej – tak jak wspomnieliśmy na początku artykułu, tylko niewiele firm może pochwalić się doświadczeniem większym niż 24 miesiące na rynku. Obecnie montażem fotowoltaiki zajmują się praktycznie wszyscy ? od firm budowlanych po ekipy sprzątające dachy. Nikogo nie należy skreślać, ale doświadczenie na rynku elektro-energetycznym to duża zaleta. Czas wykonania usługi – 2 półrocze 2021 nie będzie łatwe pod kątem dostępności ekip montażowych. Już teraz czas oczekiwania wynosi ok. 1 miesiąca, a dwa ostatnie kwartały 2021 roku będą z pewnością jeszcze bardziej wymagające

Porównanie zebranych ofert fotowoltaiki

Jeśli już jesteśmy po kilku rozmowach z przedstawicielami branży fotowoltaicznej to potrzebujemy chwili, aby ze spokojem porównać oferty. Trudno będzie nam z pewnością ocenić jakie w praktyce różnice występują pomiędzy panelami różnych firm czy też inwerterami lub sposobem montażu paneli. Nie mam złotego środka, dzięki któremu odpowiemy na wszystkie wątpliwości. Możemy jednak dowiedzieć się od znajomych/sąsiadów jak instalacja fotowoltaiczna się u nich sprawdza. W Polsce mamy już przecież ponad pół miliona prosumentów. Z pewnością każdy z nas zna osobę, od której będzie w stanie dowiedzieć się jak w praktyce sprawuje się założona wcześniej instalacja.

Na porównanie ofert fotowoltaicznych musimy patrzeć w szerszej perspektywie. Najważniejsze to oczywiście obiektywny ranking firm fotowoltaicznych. Jeśli jednak umieszczone powyżej wskazówki dalej nie są w stanie rozwiać naszych wątpliwości to pozostaje lokalny kontakt z osobami, które z takiej opcji już skorzystały.

Czy warto skorzystać z fotowoltaiki?

Na koniec pokreślić chcemy jeszcze raz, że na dzień dzisiejszy inwestycja w panele fotowoltaiczne to najbardziej skuteczny sposób na zabezpieczenie się przed wzrostem cen prądu, a te na 100% nastąpią. Wątpliwe jest co najwyżej o ile więcej zapłacimy za prąd za 2, 5 czy 10 lat, ale wzrosty są nieuniknione. W skrajnym przypadku za 5 lat nasze rachunki za prąd mogą się podwoić. Wszystko za sprawą konieczności odchodzenia od węgla jako surowca do produkcji energii elektrycznej, a także drożejącym prawą do emisji CO2.